Adolescente pega carro da mãe e atropela grupo de jovens após briga no Rio

Um adolescente pegou o veículo da mãe e atropelou um grupo de jovens na madrugada deste domingo, 14, após uma briga em frente a uma casa de festas em Bento Ribeiro, zona norte do Rio de Janeiro. Em vídeos compartilhados nas redes sociais é possível ver o momento em que o carro, em alta velocidade, atinge pessoas que ainda estavam na Rua Boiacá depois do desentendimento ocorrido no local. O adolescente fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Ainda durante a madrugada, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. No local, um dos jovens atingidos foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde permanece internado em estado grave, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Outro rapaz também foi atendido, mas liberado sem ferimentos graves.

O rapaz que atropelou o grupo foi identificado e ouvido pela polícia junto com a responsável legal. Agora, os policiais buscam imagens de câmeras de segurança da região para avaliar as circunstâncias do ocorrido.

Vítimas e testemunhas também irão prestar depoimento durante as investigações, que permanecem em andamento. O caso foi registrado na 30ª DP (Marechal Hermes).