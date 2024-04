Balança comercial tem superávit de US$ 1,960 bilhão na 2ª semana de abril

Brasília, 15 - A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,960 bilhão na segunda semana de abril, conforme dados divulgados nesta segunda-feira, 15, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O saldo foi resultado de exportações de US$ 6,755 bilhões no período menos importações de US$ 4,794 bilhões. Com o desempenho na segunda semana, no mês de abril, a balança comercial já acumula superávit de US$ 4,772 bilhões, com exportações de US$ 14,396 bilhões e importações de US$ 9,623 bilhões. No ano, o saldo comercial já é positivo em US$ 23,851 bilhões. As vendas externas somam US$ 92,668 bilhões no acumulado no ano e as importações, US$ 68,817 bilhões.Com relação à media diária, as exportações de abril de 2024 registram queda de 4,4% em relação à média verificada em abril de 2023. Em relação às importações, houve queda de 9,5% em igual período de comparação.No acumulado até a segunda semana de abril, comparando com igual mês do ano anterior, houve queda de 20,6% nas exportações do setor de Agropecuária; crescimento de 24,2% em Indústria Extrativa; e queda de 3,6% nas vendas externas de produtos da Indústria de Transformação.A média diária importada até a segunda semana do mês, em relação a igual período de 2023, houve uma alta de 21,0% nas importações do setor de Agropecuária; queda de 32,6% em indústria extrativa; e queda de 7,8% em produtos de Indústria de Transformação.