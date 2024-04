Boa Safra compra terreno de R$ 1,5 milhão para construção de novo CD em MT

São Paulo, 16 - A Boa Safra Sementes celebrou compromisso para a aquisição de um terreno na cidade de Ribeirão Cascalheira, em Mato Grosso, por R$ 1,5 milhão. O imóvel será destinado para a construção de um novo Centro de Distribuição (CD). As obras já foram iniciadas e devem ser concluídas até agosto, quando está prevista a entrada em operação no novo centro.Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que a iniciativa faz parte do plano de expansão da sementeira, anunciado pela companhia durante o seu processo de IPO, em abril de 2021. "Com a nova estrutura, a Boa Safra espera melhorar ainda mais a jornada do cliente, assegurando qualidade e segurança nas entregas", diz.O terreno em Ribeirão Cascalheira, que possui 50 mil m² e está localizado na Rodovia BR-158, deve atender uma região com mais de 2 milhões de hectares. "A equipe de construção trabalha para construir uma estrutura que assegura a qualidade do armazenamento das sementes para atender a região", informa a companhia.No local, poderão ser estocadas até 13,3 mil big bags em 6 mil m² de câmaras frias, adequadas ao armazenamento de soja. Ao todo, serão 9.375 m² de área construída. A estrutura do CD incorpora câmaras refrigeradas, estendendo o período de armazenamento em condições ideais para as sementes, preservando sua qualidade e vigor até o momento do envio aos agricultores."O novo CD soma-se às expansões realizadas pela Companhia e faz parte de um objetivo de médio e longo prazo de ter Centros de Distribuição nas principais regiões do Brasil. A Boa Safra investe em logística para garantir a entrega rápida e eficiente de seus produtos aos clientes", afirma a empresa.