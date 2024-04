Criança de 4 anos é localizada sozinha às margens de rodovia Federal em Goiás

Policiais Rodoviários Federais de Goiás resgataram uma criança caminhando sozinha pela Rodovia Presidente João Goulart (BR-153) no trecho que liga Uruaçu a Porangatu, na região norte do Estado. O menino de 4 anos não apresentou nenhum ferimento e foi entregue pelos agentes aos responsáveis ainda no domingo, 14, quando a situação ocorreu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes da corporação realizavam patrulhamento na região quando viram uma criança caminhando sobre a faixa de rodagem da rodovia. O local é caracterizado por tráfego em alta velocidade, segundo os policiais.

Após identificada a vulnerabilidade da situação, os agentes interditaram imediatamente o trânsito de veículos, resgataram o menino e iniciaram uma busca nas imediações pelos responsáveis do menor. Pouco tempo depois, em conversas com moradores da região, os pais da criança foram localizados.