Ex-ministro de Bolsonaro é nomeado secretário-executivo em Ministério de Lula

O ex-ministro interino do Desenvolvimento Regional Helder Melillo Lopes Cunha Silva foi nomeado ao cargo de secretário-executivo no Ministério das Cidades, do atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A nomeação foi publicada nesta segunda-feira, 15, no Diário Oficial da União)DOU).

Em dezembro de 2022, Helder ocupou o cargo no Ministério do Desenvolvimento Regional durante gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como ministro substituto e interino, depois da exoneração do então ministro Daniel Ferreira. Antes, Cunha Silva estava como secretário-executivo da pasta.

Agora, Helder Cunha Silva foi nomeado para ser o "número dois" do Ministério da Cidade, comandado por Jader Filho (MDB). A pasta é responsável pelo programa Minha Casa, Minha Vida, umas das principais vitrines do governo Lula.

O nome de Cunha Silva havia sido cogitado quando um racha interno no MDB estava travado a nomeação do secretário-executivo, como mostrou a Coluna do Estadão. Nos bastidores, a informação é que o líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões (AL), tentava alçar ao cargo o secretário nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Carlos Tomé. Porém, o ministro Jader Filho resistiu por querer alguém mais próximo a ele.