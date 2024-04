Filha de Valéria Bolsonaro ganha cargo na Alesp; nomeação foi feita por deputado suplente

A filha de Valéria Bolsonaro (PL-SP) foi nomeada para o cargo de secretária especial parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A atribuição da função à Ana Beatriz Ramos Bolsonaro, 21 anos, foi feita "a pedido do gabinete do deputado estadual André Bueno (PL-SP)", parlamentar que assumiu a vaga de Valéria na Casa Legislativa, de acordo com a Alesp, em nota.

A assessoria do deputado informou que ele está "viajando a trabalho" e, por isso, não vai se manifestar no momento.

Bueno assumiu o mandato de deputado no dia 10 de abril, afirmando que terá como foco "um trabalho muito específico de proteção das pessoas mais vulneráveis". A nomeação de Ana ao cargo na secretaria, com salário de R$ 14.956, foi publicada no Diário Oficial do Estado na terça-feira, 16, uma semana após a mãe deixar a vaga na Alesp para assumir o comando da Secretaria de Políticas para a Mulher de São Paulo.