Tempo médio para renovar máquina agrícola caiu, diz diretor da John Deere

São Paulo, 16 - O ciclo de renovação de frotas de máquinas agrícolas de grandes e médios produtores diminuiu nos últimos anos, de uma média de oito a dez anos para entre cinco e seis anos, disse o diretor de Marketing da John Deere para América Latina, Rodrigo Bonato.Segundo o executivo, esse novo cenário deve-se a fatores como busca por maior eficiência e tecnologia, o que movimenta mais tanto a indústria de equipamentos seminovos quanto de novos. "O mercado mudou, e nós, como fabricantes, temos que nos adaptar a isso também", disse Bonato. Além disso, muitos produtores grandes preferiram comprar mais equipamentos do que renovar a frota, completou o diretor de vendas no Brasil, Marcelo Lopes, em virtude dos aumentos expressivos de volume colhido das últimas safras.A empresa também considera que as vendas têm tido uma repercussão melhor para produtores pequenos do que para médios e grandes. Sobre linhas de crédito para esses produtores, Lopes disse não ter ouvido novidades do governo para mecanização da produção familiar. "Esse mercado de pequeno e médio produtor, sem dúvida nenhuma é o que mais precisa de apoio governamental para se desenvolver", afirmou. A empresa não abre números sobre qual é a porcentagem de pequenos e médios produtores nas vendas da John Deere.