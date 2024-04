Anec eleva previsão de exportações de soja em abril, para até 14,34 milhões de t

São Paulo, 17 - O Brasil deve exportar entre 13 milhões e 14,34 milhões de toneladas de soja em abril, de acordo com atualização da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). O volume é superior à estimativa da semana passada, quando eram previstos embarques de 12,73 milhões de toneladas. Para o farelo de soja, a previsão de embarques também aumentou, para 2,58 milhões de toneladas, contra 2,44 milhões de toneladas previstas há uma semana.As exportações de milho devem se manter em 26,72 mil toneladas, enquanto a previsão para o trigo caiu para 110,59 mil toneladas, contra 140,59 mil toneladas estimadas na semana passada.Na semana de 7 a 13 de abril, foram exportados 2,95 milhões de toneladas de soja, 371,20 mil toneladas de farelo e 24,14 mil toneladas de trigo, sem registros para o milho. Para a semana corrente, entre 14 e 20 de abril, a Anec estima embarques de 3,32 milhões de toneladas de soja, 683,71 mil toneladas de farelo e 26,72 mil toneladas de milho, sem previsão de embarques para o trigo. As estimativas são feitas com base na programação portuária dos navios.