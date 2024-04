Cargill e Nestlé Purina fecham parceria para investir em agricultura regenerativa

São Paulo, 17 - A Nestlé Purina e a Cargill firmaram uma parceria para investir em práticas de agricultura regenerativa para produtores da cadeia de fornecimento de milho e soja nos Estados Unidos, em mais de 200 mil acres (80,93 mil hectares) de terras agrícolas do Meio-Oeste. A medida tem como objetivo reduzir a pegada de carbono dos produtos de ração seca para animais de estimação da Purina. Em nota, as empresas destacaram que a prática deve reduzir em até 40% a pegada de carbono da oferta de grãos nos próximos três anos. Segundo o vice-presidente e líder global de parcerias da Cargill, Stewart Derechin, as empresas trabalham para expandir as práticas para mais de 10 milhões de acres (4 milhões de hectares) de terras agrícolas na América do Norte até 2030. A parceria amplia as ações da Cargill em conservação e reabilitação dos sistemas alimentares e agrícolas nos EUA, que tiveram início em 2020. Além disso, a Nestlé Purina já investe para apoiar agricultores em estados da região com práticas como cultivo de cobertura, aração mínima ou nula, rotação de culturas, manejo de nutrientes e controle de erosão do solo.