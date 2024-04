Robô humanoide realiza tarefas domésticas por meio de inteligência artificial

A startup israelense Mentee Robotics, apresentou detalhes de seu robô humanoide Menteebot. Criado em pouco mais de um ano, desde a fundação da companhia no final de 2022, o robô foi pensado para auxiliar humanos em situações domésticas e em fábricas. Sua configuração o permite reconhecer o espaço tridimensional, obstáculos e objetos, bem como interagir com eles a partir de solicitações por meio de voz.

Equipado com inteligência artificial generativa, o Menteebot usa grandes modelos de linguagem (LLM) para construir um mapa cognitivo do mundo, executar tarefas e navegar por ambientes complexos, segundo a companhia.

Além de lidar com objetos pequenos, o robô de 1,75 m é capaz de carregar cargas de até 25 quilos, adaptando o ritmo de sua caminhada tal como humanos fariam em tais situações. Sua capacidade de operação contínua é de até 5 horas, exigindo então a recarga de sua bateria.

No vídeo, revelado pela Mentee nesta quarta-feira, 17, vemos uma representação do ciclo lógico de funcionamento do robô em uma tarefa, do comando verbal até sua conclusão.

"Estamos à beira de uma convergência de visão computacional, compreensão de linguagem natural, simuladores fortes e detalhados e metodologias de transferência da simulação para o mundo real", diz o cofundador da companhia, o empresário e cientista da computação Amnon Shashua. "Na Mentee Robotics, vemos essa convergência como o ponto de partida para projetar o futuro robô bípede de uso geral que pode se mover em todos os lugares (como um humano) com capacidade para executar tarefas domésticas e aprender por meio de tarefas de imitação para as quais não foi treinado anteriormente."

Shashua é também cofundador da Mobileye, empresa fundada em 1999 especializada no desenvolvimento de tecnologias de direção autônoma para veículos, comprada pela Intel em 2017.

A Mentee espera lançar um protótipo pronto para a fabricação no início de 2025.