Pomi Frutas pede autofalência com impacto de perdas provocadas pelo clima adverso

São Paulo, 18 - A Pomi Frutas, que produz e comercializa maçãs in natura e processadas, de Fraiburgo (SC), divulgou Fato Relevante no qual informa pedido de autofalência, conforme orientação da administração da companhia, protocolado nos autos do processo de Recuperação Judicial, em trâmite na 1º Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca de Concórdia (SC).A empresa relatou no documento que "as perdas resultantes do forte granizo foram extremamente impactantes". "A expectativa de colheita de 4 mil toneladas relativa à safra de 2023/2024 sofreu redução de 64,3%, resultando em quantidade de fruta colhida de 1.427 toneladas. Desse total, 67,93% foram destinados à venda para a indústria, com valor de venda muito abaixo das expectativas", acrescentou. "O faturamento total de 2024 atingiu o valor de R$ 2.323 mil e a Companhia esgotou o estoque de seu produto", completou.Conforme o Fato Relevante, "a situação econômico-financeira da Companhia deteriorou-se rapidamente, comprometendo de forma determinante as suas obrigações financeiras". "A Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária para ratificação do pedido de autofalência", declarou.