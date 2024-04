Volta da Ansa reduz dependência de importação de fertilizantes no Brasil, diz FUP

Rio, 18 - A "hibernação" da Araucária Nitrogenados (Ansa) pela Petrobras, no Paraná, também conhecida por Fafen-PR, fez com que o Brasil deixasse de produzir por dia 2 mil toneladas de ureia e 1.300 toneladas de amônia, utilizados na fabricação de fertilizantes, segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP).Na quarta-feira, a Petrobras anunciou a retomada das operações da unidade, que estava em atividade desde 1982 e entrou no plano de desinvestimento da empresa em 2019, durante o governo Bolsonaro. A Fafen-PR era responsável pela produção de 30% do mercado brasileiro de ureia e amônia e de 65% do Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32), aditivo para veículos de grande porte que atua na redução de emissões atmosféricas, informou a FUP.Segundo estimativa da entidade sindical, a reabertura da Fafen-PR, a retomada das Fafens Bahia e Sergipe e a conclusão das obras da Fafen-MS podem reduzir para 35% as importações de fertilizantes no Brasil."A decisão da Petrobras de aprovar o início da reativação da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados (Ansa), no Paraná, é importante marco para a volta da empresa ao setor e vai ao encontro da luta da categoria petroleira e petroquímica em defesa da reabertura", disse em nota o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar. Segundo ele, a entidade continuará acompanhando o processo para a reabertura integral da fábrica paranaense o mais rápido possível, e vai participar das negociações para a recontratação dos empregados demitidos. Com a paralisação da Fafen-PR, cerca de mil empregados perderam seus postos de trabalho, sendo 400 empregados diretos e 600 indiretos. Para a FUP, o processo de retomada das operações da planta industrial exige a recontratação dos empregados demitidos, mão de obra especializada, necessária para acompanhar as intervenções prévias para o início de obras, como editais e minutas de contratos de serviços de fornecimento e manutenção de materiais.Audiências no Tribunal Superior do Trabalho (TST) para tratar dos termos da contratação dos trabalhadores da Fafen-PR estão em curso, com a participação de Bacelar. "Pretendemos concluir na próxima semana uma proposta de acordo em relação aos salários e direitos dos trabalhadores, para que sejam contratados e recontratados em tempo hábil e as atividades dessas pessoas importantes para a adequação da Fafen-PR sejam iniciadas antes do limite de tempo por conta das eleições de 2024, conforme determina a lei", afirmou o líder sindical.