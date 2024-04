ABPA diz que indústria exportadora de carne bovina participará do Siavs 2024

São Paulo, 19 - A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), realizadora do Salão Internacional de Proteína Animal (Siavs), informou que 12 empresas exportadoras de carne bovina do Brasil, entre elas JBS Friboi e Marfrig, participarão do evento, entre 6 e 8 de agosto em São Paulo (SP). A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec) também terá espaço no salão."A confirmação massiva de empresas frigoríficas de bovinos reforça o novo perfil do Siavs, que se consolida como grande palco de negócios, do fomento ao desenvolvimento técnico e dos debates políticos e conjunturais destes setores que já geraram mais de R$ 1,2 trilhão para o País em duas décadas de exportações", disse em nota o presidente da ABPA, Ricardo Santin. Conforme a entidade, em torno de 70 agroindústrias produtoras e exportadoras de carne de frango, carne suína e carne bovina, além de ovos e peixes de cultivo, confirmaram presença no evento. Elas se somam a mais de 200 empresas fornecedoras da cadeia produtiva de proteína animal do Brasil, incluindo equipamentos, genética, rações, laboratórios e outros.