Emater: colheita de soja no RS atinge 49% da área e a de milho, 78%

São Paulo, 19/04 - A colheita de soja no Rio Grande do Sul atinge 49% da área, ante 38% na semana passada. Conforme a empresa, a colheita avançou de forma mais expressiva nas regiões norte e oeste do Estado, onde foram colhidos 70%; já no sul e leste, o porcentual é de 30%. "A produtividade apresenta variação, mas, em sua maioria, continua excedendo as expectativas iniciais", disse a empresa. A produtividade média estimada é de 3.339 quilos de soja por hectare. No caso do milho, a colheita, o recebimento de grãos para beneficiamento e o armazenamento permanecem suspensas no Estado, com foco do setor produtivo na soja. O avanço de área colhida foi de apenas 1 ponto porcentual em relação ao período anterior, atingindo 78%, com 16% da área em maturação, 5% em enchimento de grãos e 1% das lavouras em floração. A área de cultivo está estimada em 812.795 hectares, e a produtividade atual em 6.464 kg/ha.