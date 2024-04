Guimarães minimiza atritos com Câmara e diz que Lula deveria se reunir com Lira

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), minimizou nesta sexta-feira os atritos entre o Executivo e a Câmara. Também afirmou que, na sua visão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria se encontrar com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), mas que quem decidirá sobre a possível conversa é o chefe de governo. Havia a expectativa de Lula marcar uma data para conversar com o presidente da Câmara ainda nesta sexta.

Guimarães falou a jornalistas no Palácio do Planalto depois de uma reunião de Lula com seus principais articuladores políticos. Além do presidente e do líder do governo na Câmara, estavam presentes os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil) e Paulo Pimenta (Secom). Também os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP).

O encontro foi realizado em um momento de atritos entre o governo e o Congresso. Apesar disso, Guimarães disse que não se tratou de uma reunião de emergência. "Ideia foi fazer um balanço das pautas do Congresso", declarou o deputado. "Não tem crise na relação com a Câmara", disse José Guimarães.

Um dos principais pontos de fricção entre os dois Poderes é o rompimento entre Alexandre Padilha e Arthur Lira. De acordo com Guimarães, o ministro das Relações Institucionais está disposto a conversar com o presidente da Câmara. Segundo o petista, o governo precisa estar em sintonia com Arthur Lira.