Momento é economicamente difícil para reajuste de servidores, diz secretário do Meio Ambiente

O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, afirmou que o momento é "economicamente difícil" para reajustes no nível pedido pelos servidores de órgãos ambientais.

"A situação é de muitas restrições. É um momento muito limitado para reajustes. O anúncio feito pela ministra (da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck) é de que não tem mais margem de negociação", afirmou.

Ele disse ainda que o Ministério do Meio Ambiente vai sempre apoiar os servidores: "Ter funcionários bem remunerados é importante", disse. Mas reforçou a falta de possibilidade de o governo em oferecer uma proposta melhor.