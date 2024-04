Canadá adverte que acordo Bunge-Viterra causará danos a mercados agrícolas

São Paulo, 23 - O órgão regulador antitruste do Canadá alertou nesta terça-feira, 23, que o acordo da Bunge para adquirir a Viterra, apoiada pela Glencore, causaria danos substanciais à concorrência, especialmente nos mercados de grãos do oeste canadense e de óleo de canola do leste do país. O acordo proposto de US$ 8,2 bilhões resultaria em "perda significativa de rivalidade entre a Viterra e a Bunge", disse o escritório em relatório enviado ao ministro dos Transportes, que tem a palavra final sobre o acordo.Além disso, o órgão canadense concluiu que a Bunge poderia influenciar materialmente o comportamento econômico da Global Holdings (G3), um importante concorrente da Viterra. Como acionista minoritário da G3, a Bunge tem acesso a informações confidenciais e competitivamente sensíveis, disse em nota. Em junho do ano passado, a trader de grãos e processadora de oleaginosas dos Estados Unidos, Bunge, concordou em adquirir a Viterra em um acordo que visa expandir o alcance da empresa nas colheitas da América do Norte. Em comunicado conjunto, as empresas disseram acreditar que algumas das conclusões do órgão regulador "estão equivocadas" e que pretendem trabalhar com autoridades canadenses para resolver quaisquer preocupações. O ministério de transportes tem até 2 de junho para concluir sua avaliação e encaminhar para o parecer do ministro.*Com informações de Dow Jones Newswires