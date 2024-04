Lula diz que pretende conversar esta semana com Pacheco e líderes para discutir pauta do Senado

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que deve se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ainda nesta semana para discutir a pauta na Casa Alta do Congresso. Segundo Lula, a reunião poderia ter acontecido no fim da semana passada, mas Pacheco não estaria se sentindo bem por causa de uma vacina que havia tomado.

"Tentei falar com Pacheco na sexta e ele tomou uma vacina, acho que contra a dengue, e ele não estava bem. Preferi não ligar no sábado e no domingo, mas prefiro conversar com ele, Jaques Wagner e Randolfe [Rodrigues] para discutirmos a pauta no Senado. Isso é certo e possivelmente aconteça nesta semana", disse o presidente, referindo-se aos líderes do governo no Senado e no Congresso, respectivamente.

Um dos principais itens na pauta do Senado é a proposta de emenda à Constituição (PEC) do Quinquênio, que tem um potencial de impactar as contas públicas em até R$ 40 bilhões, a depender da quantidade de categorias contempladas com o adicional de 5% a cada cinco anos de serviço público.