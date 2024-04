Pacheco e Jaques Wagner confirmam sessão do Congresso para esta 4ª-feira

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que, a princípio, está "tudo encaminhado" para a realização da sessão do Congresso nesta quarta-feira, 24.

"Amanhã, quarta-feira, às 19h, há sessão do Congresso Nacional. A princípio, tudo encaminhado", disse o presidente do Senado.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), que se reuniu com Pacheco nesta terça-feira, 23, também confirmou a realização da sessão. Wagner disse que se reunirá com o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), na noite de hoje para avaliar o cenário para um acordo com os líderes da Câmara e do Senado pela realização da sessão do Congresso.

"Acabei de falar com o presidente Rodrigo Pacheco, está mantida a sessão. Até o momento, não há nenhuma informação de que vá cair", disse Wagner.