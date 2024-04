Pacheco: Não há nenhum tipo, nem mínimo, de crise entre o Senado e o governo

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira, 23, que "não há nenhum tipo" de crise entre a Casa Alta do Congresso e o governo federal. A declaração se dá no momento em que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), expôs publicamente sua relação ruim com o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), responsável pela articulação política.

"O diálogo com Planalto continua pleno, com os líderes Jaques Wagner, Randolfe Rodrigues, os ministros Alexandre Padilha e Fernando Haddad. Nosso diálogo é produtivo e aberto. Não há nenhum tipo, nem mínimo, de crise entre o Senado e o governo", disse Pacheco.

O presidente do Senado confirmou, ainda, que deve se reunir nesta semana com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir a pauta no Senado.

Em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, o presidente do Senado disse que "divergências são normais na política" e negou um problema na articulação política do governo junto ao Congresso.