Rui Costa comparece à Câmara em meio a tensão entre governo e Congresso

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, compareceu na tarde desta terça-feira, 23, à Câmara dos Deputados, em meio a uma tensão na articulação política entre o governo federal e o Congresso Nacional. A aparição de um dos principais ministros do presidente Lula ocorre no dia em que se prevê a votação do projeto que reformula o Perse, programa de incentivos ao setor de eventos.

Na quarta-feira, 24, há previsão de o Congresso realizar uma sessão para analisar vetos de Lula a dispositivos já aprovados pelos parlamentares.