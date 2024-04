Presidente do PSDB-SP diz ter avisado Temer que não há chance de partido apoiar Nunes

Presidente do PSDB na cidade de São Paulo, o ex-senador José Aníbal (PSDB) se encontrou com Michel Temer (MDB), um dos articuladores de Ricardo Nunes (MDB), e disse ao ex-presidente que não há chance de os tucanos apoiarem a reeleição do prefeito. O encontro entre os dois, que mantêm boa relação, ocorreu no último domingo (21).

O diretório nacional do partido se reuniu na quarta-feira, 25, para discutir a eleição na capital paulista e, como mostrou o Estadão, não definiu se vai ter candidato próprio, se aliar a Tabata Amaral (PSB) ou apoiar Nunes. Segundo Aníbal, embora o nome do prefeito tenha sido citado na reunião, a opção não é considerada. Ele menciona a votação ocorrida no diretório municipal no fim de março que definiu que o partido não se aliará com o chefe do Executivo paulistano.

"O apoio ao Ricardo não está nem por hipótese contemplado nas nossas conversas para dar protagonismo ao PSDB de São Paulo", disse o tucano, acrescentando que o entorno do prefeito está movendo "mundos e fundos" para conseguir o apoio do partido. "Eles queriam que o protagonismo do PSDB fosse dentro da sopa de letrinhas partidárias", continuou, se referindo à coligação formada por Nunes, que conta com PL, PSD, Republicanos, PP, Podemos, Avante, PRD, Solidariedade, Mobiliza e ainda deve receber a chegada do União Brasil.