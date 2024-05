Com Nunes no Vaticano, São Paulo pode ter bispo da Universal como prefeito

Manobra para evitar "alto escalão" não é algo inédito. Em 2018, Cármen Lúcia, então presidente do STF, assumiu a Presidência em agenda oficial de Michel Temer (MDB) no Peru. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (então DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), também viajaram ao exterior porque eram candidatos à reeleição.

Caso assumissem a Presidência, ambos se tornariam inelegíveis pelas regras eleitorais. O mesmo ocorreu em 2022 quando Jair Bolsonaro (PL) se ausentou do Brasil e foi seguido pelo vice Hamilton Mourão (Republicanos) e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado, assumiu o cargo, na época.

Quem é Atílio

Atílio está em seu sexto mandato como vereador. Teólogo projetista e ex-presidente da ABC (Associação Beneficente Cristã), ele tem uma trajetória política também ligada à igreja. Atualmente, é também vice-presidente da comissão de finanças na Câmara.

Entre os projetos em que foi autor, está a lei que criou o Dia da Cultura Evangélica, a ser comemorado em 9 de julho. O vereador se diz defensor da tarifa zero para estudantes e participou da comissão do idoso na Câmara, além de outras discussões como do plano diretor e cidade limpa. A reportagem tentou contato com Atílio, mas não teve retorno.

Com a ida temporária de Atílio para prefeitura, o vereador Alessandro Guedes (PT) deve assumir a presidência da Câmara. A Casa não é comandada pelo partido desde 2016.