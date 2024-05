Porto do Rio Grande opera normalmente, sem ser afetado pelas chuvas no RS

A Portos RS anunciou nesta terça-feira, 7, que mantém suas operações normais no Porto do Rio Grande, adiantando que as operações não foram afetadas pela elevação do nível da Laguna dos Patos.

Em nota à imprensa, a companhia informou que a correnteza no canal de acesso ao Porto do Rio Grande estava favorável, permitindo o escoamento da água a uma velocidade de aproximadamente 5,55 km/h, com o nível da maré indicando 90 cm acima do normal.

Em Porto Alegre as operações seguem paralisadas devido à manutenção do nível do Lago Guaíba acima da cota de inundação, enquanto o Porto de Pelotas enfrenta interrupção nas operações de embarque de toras para a CMPC devido às condições climáticas adversas. Quanto à travessia para São José do Norte, o transporte de passageiros está suspenso temporariamente, sendo mantida apenas a balsa para veículos.