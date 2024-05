Corsan: Afetados pelos alagamentos no RS terão isenção da conta de água por 2 meses

Presente no evento, o governador Eduardo Leite destacou que, "neste momento em que há tantas pessoas sofrendo com as perdas e que já se angustiam com o dia seguinte e com o que terão que fazer para reconstruir suas casas, já é uma primeira ajuda saberem que haverá uma dispensa de sua obrigação financeira".

Assinaram o documento a presidente da Corsan Samanta Takimi; o diretor de Relações Institucionais do Grupo Aegea, Fabiano Dallazen; o procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz; e o defensor público-geral do Estado, Nilton Leonel Arnecke Maria, além do governador Eduardo Leite e do vice, Gabriel Souza.