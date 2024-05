Economista sabe de tudo quando é oposição; quando chega no governo, não sabe de nada, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (10) que economistas "sabem de tudo" quando estão na oposição, e não no governo. Ele deu as declarações em Maceió (AL), em cerimônia de entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

"Não pensem que eu não tive vontade de fazer universidade. Eu achava maravilhoso ser chamado de doutor. Se eu pudesse ter estudado, eu teria sido economista. Porque pense num bicho esperto, é economista. O economista, gente, sabe de tudo. Sabe tudo quando é oposição. Porque quando chega no governo, não sabe de nada", disse o presidente da República.

"Quando você é oposição, qualquer coisa que te perguntam você fala 'eu acho isso, eu penso isso, eu entendo aquilo'. Quando você ganha as eleições, você não acha, você não pensa e você não entende. Você faz, ou não faz", declarou Lula.