50 kg mais magro e submetido a exames: como está o cavalo Caramelo?

Em meio aos resgates dramáticos de pessoas e animais, vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul, o resgate do cavalo Caramelo comoveu todo o País. Neste momento, o animal está se recuperando no Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), na cidade de Canoas, para onde foi transportado pela cavalaria da Brigada Militar na última quinta-feira (9), após ser resgatado de cima de um telhado de uma casa no bairro Mathias Velho, no mesmo município, após ficar cinco dias ilhado.

No resgate, feito com a ajuda do Exército e de bombeiros de São Paulo, o animal de 350 quilos foi sedado e colocado deitado dentro de um bote em segurança. Veterinários também foram mobilizados para acompanhar a realização do trabalho. O cavalo segue em tratamento.

Na segunda-feira, 13, ele passou por novos exames no Hospital Veterinário da Ulbra. Abaixo do peso, precisa recuperar cerca de 50 quilos.