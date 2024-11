Bolsonaro sobre plano para matar Lula: 'Não cola, não se pune opinião'

Indiciado pela terceira vez neste ano, Bolsonaro chegou a Brasília nesta noite para articular sua defesa. Ele estava em São Miguel dos Milagres (AL), onde passou a semana hospedado em uma pousada de luxo na praia do Toque. O nome do ex-presidente está no centro da investigação da PF levou ao indiciamento dele e de outras 36 pessoas, a maioria militares, suspeitos de tentar dar um golpe de Estado.

Na volta ao DF, Bolsonaro participará de reuniões marcadas com integrantes do PL e vereadores eleitos. Ex-presidente aproveitou a semana de folga para analisar as notícias, segundo informaram aliados.

Relatório da PF será encaminhado à PGR

Moraes deve encaminhar relatório à PGR (Procuradoria-Geral da República) nesta terça. A PF precisa ainda precisa ouvir um militar no inquérito. O tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo, "kid preto" do Exército, está preso no Rio. Ele deve ser indiciado após o depoimento à Polícia Federal e entrar em um relatório complementar, a ser enviado ao STF.

Agora caberá à PGR analisar o caso e decidir se denunciará os indiciados. A PF concluiu a investigação e apresentou relatório final de cerca de 800 páginas ao STF na última quinta-feira (21).

Pela primeira vez, um ex-presidente eleito no período democrático é indiciado como responsável por tramar contra a democracia. Somente com uma eventual denúncia da PGR é que o STF pode começar a julgar Bolsonaro pelos crimes apontados pela PF. A expectativa é que o caso seja julgado no ano que vem para evitar "contaminar" as eleições de 2026.