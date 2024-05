SP recebe evento para amantes de gatos com desfile e mais; veja detalhes do Sampa Cat Fest

Criado para reunir amantes de gatos e promover o universo felino, o Sampa Cat Fest acontece em São Paulo nos dias 8 e 9 de junho, das 11h às 19h. O evento será no Beco do Batman, na Vila Madalena, na zona oeste da capital paulista, e terá atividades variadas, espaço para alimentação, central de adoção e até desfile.

Festivais semelhantes vêm surgindo em países como Japão, Bélgica, Estados Unidos, Tailândia, Malásia, Rússia, Reino Unido, Itália e Austrália, um reflexo do crescimento da popularidade dos gatos como animais de estimação e seu papel na cultura global. Em Tóquio por exemplo, o evento Neko Matsuri acontece anualmente, com desfiles, fantasias e mercados temáticos.

No Brasil, o evento é promovido pelo aplicativo de comida asiática Vou de Nekô e pela Ziv Gallery. No Beco do Batman, a infraestrutura contará com estandes, espaço para exposições, comidas variadas, vacinação, aulas de yoga, performance de taiko com Shamissen, painéis sobre nutrição, comportamento, central de adoção, lojinhas e mais atividades. Uma exposição de obras com a temática de gatos reúne telas de doze artistas, que homenageiam os bichanos, cada um no seu estilo.

Dentre os expositores confirmados, estão Luciano Ogura (arte em xilogravura de gatos), Ikinnayo (máscaras de gatos no estilo japonês), Zazzu (procedimentos veterinários, remoção de sub pelos, corte de unhas e banho a seco), e Cat Café.

Haverá ainda uma Cat Parade, desfile ao som da Academia Bateria de Rua, que convida os visitantes a apostarem em roupas e maquiagens criativas. A expectativa da organização é receber 30 mil pessoas durante os dois dias.

Sampa Cat Fest

Quando: 8 e 9 de junho (sábado e domingo), das 11h às 19h

Onde: Beco do Batman - Rua Medeiros de Albuquerque, Pinheiros, São Paulo/SP

Entrada gratuita