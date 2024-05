Lula almoça com ministros ligados à reconstrução do RS

Como mostrou o Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo do Rio Grande do Sul recebeu com preocupação o nome Pimenta como a autoridade do governo federal no Estado que será responsável por coordenar as ações da gestão na reconstrução dos municípios gaúchos. Na avaliação da gestão estadual, Lula teria colocado um aliado no cargo para projetá-lo para a disputa eleitoral de 2026.

Na última semana, o Palácio do Planalto lançou o portal Unidos Pelo RS para concentrar informações, serviços e notícias sobre o apoio ao Rio Grande do Sul, impactado por fortes chuvas nas últimas semanas. A página reúne números sobre a ajuda do governo federal ao Estado gaúcho, discriminados por órgão e finalidade.