Governo de SP entrega viaduto que liga a Rodovia Castello Branco a Osasco

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entregou, neste domingo (19), em Osasco, a conclusão das obras de construção do viaduto que permite um novo acesso ao município da Grande São Paulo, a partir da Rodovia Castello Branco. "Essa ponte vai garantir uma melhora na mobilidade urbana, diminuir o tempo de viagem e dar mais segurança à população", disse o governador.

A construção do viaduto integrou as ações previstas em contrato de concessão entre o governo paulista e a empresa ViaOeste, que administra o Sistema Castelo-Raposo. Ao todo, foram dois anos de obras realizadas pela concessionária, sob a fiscalização da Artesp. O empreendimento mobilizou R$ 232 milhões em investimentos e gerou cerca de 6 mil empregos diretos e indiretos, durante este período.

De acordo com o secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, "essa obra mostra como o programa de concessões do Estado funciona e leva investimentos e mobilidade para as cidades". Além de Benini, participaram também do evento o diretor-geral da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), Milton Persoli, parlamentares estaduais e municipais, gestores e representantes da empresa concessionária.

Segundo Tarcísio, o Estado tem cerca de R$ 10 bilhões em investimentos na área de estradas, em um dos maiores programas de concessão rodoviária do País. "Isso significa melhorias na mobilidade e na infraestrutura", destacou.

Além do viaduto, foram implantadas melhorias na pista expressa oeste da rodovia, com aplicação de nova sinalização e outros elementos de segurança viária, como defensas metálicas e barreiras rígidas.