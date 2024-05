Conab suspende leilão de compra pública de 104 mil t de arroz importado

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) suspendeu o leilão de compra pública de arroz importado, beneficiado e polido agendado para esta terça-feira, 21, conforme antecipou o Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

"A data de realização será publicada oportunamente", disse a companhia em comunicado da Diretoria de Operações e Abastecimento direcionado às Superintendências Regionais, às bolsas de mercadorias e demais interessados. A companhia não esclareceu o motivo do cancelamento.

Pelo edital publicado na última quarta-feira, 15, com as condições do leilão, a estatal iria adquirir até 104,034 mil toneladas de arroz importado, beneficiado e polido da safra 2023/2024. O produto seria distribuído a pequenos varejos das regiões metropolitanas e chegaria no máximo a R$ 4,00 o quilo ao consumidor final. A primeira remessa seria destinada para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Pará e Bahia.