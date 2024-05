Temporais devem retornar ao Rio Grande do Sul nesta semana; veja previsão

O Rio Grande do Sul deve ser novamente atingido por chuvas fortes nesta semana. A entrada de umidade na região será favorecida por uma área de baixa pressão sobre o Paraguai, e até a sexta-feira, 24, há previsão de temporais em todo o território gaúcho.

As precipitações devem começar nesta terça-feira, 21, na porção sul do Estado e na região de Campanha. Segundo a agência Climatempo, há previsão de pancadas, médias e fortes, com raios e ventos de até 70 km/h.

Em Porto Alegre, o clima deve se manter estável durante o dia, com possibilidade de chuva somente à noite. A temperatura máxima prevista para a cidade é de 23°C, enquanto a mínima é de 12°C, de acordo com o serviço meteorológico Meteoblue.

A partir de quarta-feira, 22, a formação de uma frente fria com direção ao sudeste vai manter as instabilidades no sul do País. Grandes volumes de chuva são esperados no centro-sul gaúcho, segundo a Climatempo, aumentando risco de enchentes, deslizamentos de terra e outros problemas relacionados. Cidades como Bagé, Uruguaiana e Pelotas podem receber chuvas o dia inteiro.

Os temporais devem avançar sobre a região metropolitana de Porto Alegre e o norte do Estado na quinta-feira, 23, com previsão de pancadas persistentes. O cenário tende a se repetir no dia seguinte, com previsão de chuva generalizada em todo o território gaúcho.

A Climatempo prevê, a partir da análise de dados meteorológicos, que a chuva só vai diminuir no sábado, 25. O fim de semana deve ser marcado por pancadas rápidas e irregulares na faixa litorânea, enquanto o sol retorna às demais áreas do Estado.