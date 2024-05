BrasilAgro adquire empresa agrícola Novo Horizonte por R$ 36,4 milhões

São Paulo, 22 - A BrasilAgro informou ter comprado a Companhia Agrícola Novo Horizonte, que tem um contrato de arrendamento de 4.767 hectares úteis na região de Primavera do Leste (MT). O valor da transação, condicionada à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), é de R$ 36,4 milhões. Segundo a BrasilAgro, em nota, as operações da Novo Horizonte estão localizadas no município de Novo São Joaquim, cerca de 100 km de distância do município de Primavera do Leste. Da área arrendada, 670 hectares são irrigados, com aptidão para produção de safra e safrinha de grãos e algodão."O prazo do arrendamento é de 16 anos, com preço médio de 13 sacas por hectare. Acreditamos que as operações da Companhia Agrícola Novo Horizonte S.A. posicionarão a companhia em mais uma região que possuí altitude, topografia e pluviometria favoráveis para o cultivo de safra e safrinha de grãos e algodão, além da área irrigada, trazendo um incremento ao resultado operacional da companhia", disse em nota o diretor financeiro da BrasilAgro, Gustavo Javier Lopez.