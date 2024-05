EUA: trabalhador rural é diagnosticado com gripe aviária, 2º caso no país

Um trabalhador rural do setor laticínios no Estado americano do Michigan foi diagnosticado com gripe aviária - o segundo caso humano associado a um surto em vacas leiteiras dos EUA.O trabalhador esteve em contato com vacas supostamente infectadas, apresentou sintomas oculares leves e se recuperou, disseram autoridades de saúde dos EUA e de Michigan ao anunciar o caso nesta quarta-feira. Um teste nasal da pessoa deu negativo para o vírus, mas um ocular deu positivo, "indicando uma infecção ocular"", disse o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos EUA em um comunicado.O risco para o público continua baixo, mas os trabalhadores agrícolas expostos a animais infectados correm maior risco, disseram autoridades de saúde.O primeiro caso aconteceu no final de março, quando um trabalhador rural no Texas foi diagnosticado no que as autoridades chamaram de o primeiro caso conhecido globalmente de uma pessoa que contraiu esta versão da gripe aviária de um mamífero. Esse paciente também relatou apenas inflamação ocular e se recuperou.