Perseguição termina com viatura e carro suspeito capotados e quatro mortos no Rio

Uma perseguição policial que se estendeu por mais de 25 quilômetros terminou com quatro mortos após os dois veículos capotarem no Jardim Botânico, bairro da zona sul do Rio, na madrugada desta quarta-feira, 22. Entre os mortos estão dois policiais militares.

A perseguição começou após um veículo furar uma blitz no Km 19,5 da Linha Vermelha, na zona norte da cidade. Quatro policiais militares entraram em duas viaturas e começaram uma perseguição, que atravessou a cidade e terminou com o acidente na zona sul.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram pela Linha Vermelha e, após cruzarem o Túnel Rebouças, capotaram na agulha em curva, que é de descida. Uma das viaturas também capotou no local. Os dois ocupantes do carro em fuga e os dois PMs que estavam na viatura morreram.

Os PMs eram lotados no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). As vítimas eram dois soldados: Bruno Paulo da Silva, que deixa esposa, um filho de 15 anos e um de dois anos; e Bruno William Batista de Souza Ribeiro, que também era casado e tinha um filho de 4 anos.

No início da manhã, a perícia continuava no local. O túnel chegou a ser bloqueado, mas teve o tráfego liberado por volta das 7h. Os suspeitos ainda não haviam sido identificados até a publicação desta matéria.