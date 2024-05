CTC: lucro líquido no 4º tri da safra 2023/24 cresce 249%, para R$ 38,7 milhões

São Paulo, 23 - O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) registrou lucro líquido de R$ 38,742 milhões no quarto trimestre da safra 2023/24, encerrado em março, alta de 248,8% ante igual período da temporada anterior, quando obteve lucro de R$ 11,106 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado subiu 76,3% na mesma comparação e atingiu R$ 50,701 milhões. A receita líquida cresceu 9,2% no trimestre, para R$ 100,649 milhões. No acumulado da safra, o lucro líquido subiu 66,6% em comparação com a temporada 2022/23, para R$ 152,307 milhões."A safra 2023/24 foi um ano sólido, de crescimento da receita e melhoria significativa da margem. Também fomos influenciados por um ano excepcional do setor, o que nos garantiu um lucro recorde. Além disso, nossas margens se expandiram", afirmou o CEO do CTC, Cesar Barros.A margem Ebitda da última temporada ficou em 48,6%, o que representa alta de 9,2 pontos porcentuais ante o consolidado de 2022/23. No quarto trimestre, a margem passou de 31,2% para 50,4%. O CTC também fechou o último ano-safra com caixa líquido de R$ 447,143 milhões, incremento de 18,9% ante a temporada anterior. O investimento em pesquisa e desenvolvimento pelo CTC aumentou 2,7% na temporada 2023/24, para R$ 205,626 milhões."Do ponto de vista de geração de caixa, registramos um ano muito bom, com sólida posição de caixa e baixo endividamento, confirmando a solidez financeira da companhia que possibilita dar continuidade aos nossos programas de pesquisa e desenvolvimento para o aperfeiçoamento genético da cana-de-açúcar no Brasil", acrescentou Barros.