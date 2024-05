Lula elogia Edinho Silva, cotado para Secom e presidência do PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez elogios ao prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva (PT), cotado para assumir um espaço no governo federal e na presidência do Partido dos Trabalhadores a partir de 2025. De acordo com Lula, se analisar todos os prefeitos do Brasil, não terá nenhum melhor que o mandatário da cidade do interior paulista.

"Araraquara tem um prefeito que, se você pegar os 5.700 prefeitos deste país, você não vai encontrar nenhum melhor que o companheiro Edinho. Nenhum. Mais qualificado, mais preparado", disse, em cerimônia de assinatura da ordem de serviço das obras de macrodrenagem e reurbanização de áreas afetadas por enchentes na cidade nesta sexta-feira, 24.

"A gente precisa de um país que tenha milhões de pessoas com a alma de um Edinho, com a inteligência de um Edinho, com a disposição de dar sem pedir as coisas como faz o Edinho", acrescentou.

O investimento previsto para Araraquara é de R$ 143 milhões de recursos do governo federal em obras de saneamento integrado nas bacias do Ribeirão do Ouro, Córrego da Servidão, Córrego Capão do Paiva e afluentes. Será construída, ainda, uma lagoa de retenção, para prevenir inundações na cidade.

No discurso, Lula voltou a destacar que é proibida a palavra "gasto" no governo federal. "Quando pessoal do dinheiro fala isso é muito caro, eu falo: Não, isso não é caro não, é barato", pontuando que, se não investir na população, terá que gastar recursos em cadeias e no combate ao crime organizado. "É preciso mudar o discurso."

Lula rebateu que os R$ 143 milhões destinados a Araraquara, uma cidade com menos de 300 mil habitantes, não são gastos. "Porque Araraquara é uma cidade que teve um desastre climático e Araraquara, igual outra cidade, merece R$ 143 milhões, ou merece ainda mais", disse.

Edinho é cotado para suceder o ministro Paulo Pimenta no comando da Secretaria de Comunicação Social (Secom) e um dos nomes favoritos para assumir o direção do PT a partir de 2025. Nas últimas semanas, o prefeito de Araraquara - que não poderá concorrer às eleições municipais por estar em seu segundo mandato consecutivo - ganhou protagonismo com ações de ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul. O petista fez "dobradinhas" com a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, na comunicação das ações do governo e articulou campanhas de arrecadação de doações com empresários do município do interior paulista.

Além de tentar ganhar projeção com ações de apoio ao Estado afetado pelas enchentes, Edinho conquistou destaque nas redes sociais de Janja, com quem viajou no dia 8 de maio, como integrante da comitiva ministerial de ação humanitária aos gaúchos.