Mulher é presa sob suspeita de ter jogado ácido em jovem no interior do Paraná

Uma mulher suspeita de jogar ácido no rosto da jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, foi presa nesta sexta-feira, 24, em Jacarezinho, no Paraná. Ela confessou o crime à polícia e teve prisão preventiva decretada em audiência de custódia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher foi localizada no pátio de um hotel próximo ao local do crime, no final da madrugada, após ela própria acionar a polícia.

Ela disse que estava sendo perseguida por quatro homens e não sabia o motivo. Teria afirmado ainda que estava escondida em um matagal próximo desde a tarde quarta-feira, 22 - data e período compatíveis com o ataque a Isabelly.

"Indagada se teria alguma participação no crime, a mulher imediatamente assumiu a autoria", diz nota da PM. Aos policiais teria relatado que foi motivada por ciúmes, alegando que a vítima se relacionara com seu ex-companheiro.

A suspeita foi então conduzida à delegacia da cidade, onde confessou novamente o crime. Ela também repetiu no depoimento que a motivação do ataque estaria ligada a ciúmes relacionado ao ex-marido e à vítima. A vítima segue internada em estado grave no Hospital Universitário de Londrina.