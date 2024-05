CTC: safra de cana começa com maior produtividade, mas déficit hídrico preocupa

São Paulo, 27 - A temporada 2024/25 de cana-de-açúcar no Centro-Sul começou com aumento de 2% da produtividade, de acordo com o Boletim "De Olho na Safra", do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). A média da produtividade em abril foi de 85,6 toneladas por hectare, alta de 2% ante a temporada anterior, quando foi de 84,3 t/ha.Segundo o CTC, o aumento da produtividade refletiu o inverno mais chuvoso do ano-safra anterior, o que beneficiou os canaviais precoces da safra 2024/25. Além disso, a cana bisada (cana que sobrou de uma safra para a outra sem serem colhidas) representou 16% da colheita em abril, acima da média de 5% do indicador.O CTC pondera que a safra começou com um "cenário climático desafiador", com déficit hídrico acentuado nas lavouras em abril, em virtude do menor regime e das irregularidades nas chuvas. Porém, com o clima mais seco, o açúcar total recuperável (ATR) teve média de 115,9 quilos por tonelada em abril, alta de 2kg ante igual mês de 2023.