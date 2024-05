Latam faz primeiro voo comercial à Base Aérea de Canoas, no RS

A Latam informou que fez nesta segunda-feira, 27, o primeiro voo comercial da Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul. A bordo de um Airbus A320, a companhia transportou 173 passageiros provenientes do aeroporto Congonhas, em São Paulo. Ao todo, a Latam terá 24 pousos e decolagens comerciais por semana em Canoas.

Adicionalmente, a empresa programou 282 voos extras para atender o Rio Grande do Sul durante todo o mês de junho. "A medida foi tomada para manter Porto Alegre (RS) e sua região metropolitana conectadas com o restante do Brasil e atendidas em suas necessidades de transporte de pessoas e cargas, enquanto as operações no aeroporto da capital gaúcha estão suspensas", afirma a empresa em nota.

Além dos 102 novos voos entre São Paulo (aeroportos de Congonhas e Guarulhos) e a Base Aérea de Canoas, a Latam também vai operar 120 voos extras entre São Paulo/Guarulhos e Florianópolis e 60 voos extras entre São Paulo/Guarulhos e Caxias do Sul.

A Latam reforça que a operação comercial na Base Aérea de Canoas é temporária e excepcional, em função dos impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. Os embarques e desembarques dos voos na Base Aérea de Canoas serão realizados por ônibus de forma remota e todo o processo de atendimento ocorrerá das 6h às 18h e de forma adaptada no andar térreo do ParkShopping Canoas.

Remarcações

Segundo a empresa, todos os passageiros com voos programados de/para Porto Alegre (POA) até 31 de julho podem alterar a sua viagem sem custos. Basta acessar diretamente a seção Minhas Viagens do site latam.com. Nesta seção, o cliente pode alterar sem custos a sua passagem originalmente de/para Porto Alegre (POA) para uma nova viagem de/para Canoas, Caxias do Sul (CXJ), Passo Fundo (PFB), Florianópolis (FLN), Jaguaruna (JJG), Navegantes (NVT) ou Canoas (QNS). Se preferir, pode solicitar o reembolso integral do valor pago pelo bilhete.

Avião Solidário

O programa Avião Solidário da Latam já transportou gratuitamente para a região Sul do Brasil 141 toneladas de doações (cestas básicas, água, fraldas descartáveis, cobertores, entre outros itens) e 102 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros) desde 4 de maio de 2024.

Os transportes humanitários da Latam foram realizados em voos comerciais da empresa para aeroportos da região e em cinco voos especiais inéditos para a Base Aérea de Canoas (RS), inclusive com doações provenientes de países como Portugal e EUA.

Há 11 anos, o programa Avião Solidário da Latam já beneficiou mais de 140 milhões de pessoas no Brasil com o transporte gratuito de mais de 4,6 mil animais e 282 milhões de vacinas contra a covid-19 para todos os estados brasileiros.

Adicionalmente, a Latam também tem atuado no transporte gratuito de doações coletadas pelos seus parceiros no Brasil: Movimento União BR, CVC, Governo do Estado de Santa Catarina e Fraport.