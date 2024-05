Explosão em subestação de energia causa apagão em cidades do litoral de Santa Catarina

Uma explosão em uma subestação de energia de Itajaí, no litoral de Santa Catarina, causou um apagão em diferentes cidades da região nesta terça-feira, 28. Cerca de 40 mil unidades consumidoras (como casas e comércios) ficaram sem eletricidade após o incidente.

O problema resultou na queda de vários alimentadores e em um curto-circuito que danificou diversos equipamentos da subestação, de acordo com a Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc).

As cidades mais afetadas foram Itajaí e Balneário Camboriú, mas ao final da manhã, segundo a distribuidora, o fornecimento para aproximadamente 33 mil unidades já havia sido restabelecido.

O incidente pode ter sido um reflexo do ciclone extratropical que passou pelo litoral sul do Brasil, de acordo com distribuidora. Durante a madrugada, a região foi atingida por um forte vendaval.

"As equipes da Celesc foram acionadas imediatamente e estão atuando desde a madrugada", diz nota da companhia.

Equipes foram deslocadas de Blumenau, Florianópolis e Joinville para trabalhar no restabelecimento da energia. Segundo a Celesc, "a carga está sendo remanejada para outras subestações da região a fim de minimizar o impacto". A empresa não informou previsão para restabelecimento total do fornecimento.