Conheça santuário reconhecido pelo papa como primeira basílica de Santa Catarina

O papa Francisco concedeu o título de Basílica Menor para o Santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, em Santa Catarina, o mais alto reconhecimento que uma igreja fora de Roma pode receber.

O anúncio foi realizado no último dia 20 e contou com a presença do bispo Dom Jacinto Inacio Flach, da Diocese de Criciúma. Com a elevação, esta será a primeira basílica de Santa Catarina, a sexta da região Sul e a 80ª do Brasil.

A solenidade de elevação do Santuário, localizado no município de Içara, está marcada para o dia da Exaltação da Santa Cruz, em 14 de setembro.

Basílicas são templos religiosos com especial importância para a vida litúrgica de uma diocese e, por isso, são diretamente vinculadas à jurisdição eclesiástica do Vaticano. Geralmente, são igrejas que reúnem grande número de peregrinos, guardam tesouros sagrados e têm estrutura física especial para receber o papa.

A Igreja Católica reconhece dois tipos de basílicas: as maiores, que são quatro e ficam em Roma, e as menores, espalhadas pelo mundo.

Inaugurado em 2017, o Santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus é hoje a segunda maior igreja de Santa Catarina e foi construída em um terreno de 13,5 hectares.

Além do templo principal, em formato de cruz latina, o complexo religioso tem caminhos de oração, monumentos, campanário, convento e auditório.