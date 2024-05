Vendas de etanol na 1ª quinzena de maio sobem 22,37%, a 1,38 bilhão de litros

São Paulo, 31 - A primeira quinzena do mês de maio foi marcada pela manutenção das vendas aquecidas de etanol nas usinas, segundo dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), que divulgou nesta sexta-feira, 31, relatório quinzenal sobre a safra 2024/25. O volume comercializado pelas empresas do Centro-Sul totalizou 1,38 bilhão de litros, o que representa aumento de 22,37% em relação ao mesmo período da safra 2023/24. O volume comercializado de etanol anidro no período foi de 468,86 milhões de litros - retração de 10,73%. As vendas de etanol hidratado registraram volume de 909,89 milhões de litros - crescimento de 51,26%.No mercado doméstico, as vendas de etanol hidratado alcançaram 899,12 milhões de litros - variação positiva de 53,17% em relação ao ano passado. A comercialização de etanol anidro, por sua vez, foi de 468,86 milhões de litros - queda 7,09%.No acumulado desde o início da safra 2024/2025 até 15 de maio, a comercialização de etanol somou 4,12 bilhões de litros, representando um aumento de 34,61%. Desse total, o etanol hidratado representou volume de 2,76 bilhões de litros (+60,11%), enquanto o anidro de 1,36 bilhões (+1,81%).