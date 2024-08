Confiança de produtores rurais nos EUA melhora em julho, mostra indicador

São Paulo, 7 - A confiança de produtores rurais dos Estados Unidos melhorou em julho, de acordo com levantamento mensal da Universidade Purdue e do CME Group. O indicador conhecido como Barômetro da Economia Agrícola subiu 8 pontos em relação a junho, para 113 pontos. O Índice de Condições Atuais subiu 10 pontos, para 100 pontos. Já o Índice de Expectativas Futuras avançou 7 pontos, para 119 pontos."A melhora do sentimento foi intrigante em parte porque os preços das principais commodities se enfraqueceram de meados de junho a meados de julho, o que poderia reduzir a renda dos produtores", disseram em comunicado James Mintert e Michael Langemeier, da Universidade Purdue. "Em contraste com a melhora do sentimento, os produtores confirmaram que a condição financeira de suas fazendas estava mais fraca do que há um ano."