Lula reúne ministros no Palácio do Planalto nesta quarta-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, retornou a Brasília, na noite desta terça-feira, 6, depois de sua viagem ao Chile, com passagem por São Paulo. Nesta quarta-feira, 7, há só dois compromissos na agenda do presidente, incluindo uma reunião com sete ministros.

Lula receberá às 15 horas no Palácio do Planalto os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça), Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio, e vice-presidente da República), Rui Costa (Casa Civil), Renan Filho (Transportes), Camilo Santana (Educação), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Waldez Góes (Desenvolvimento Regional).

Com exceção de Lewandowski, todos os ministros que participarão já foram governadores de seus Estados. Recentemente, Lula disse que faria uma reunião com esses participantes para discutir uma proposta para a segurança pública a ser apresentadas aos atuais governadores dos Estados.

Além disso, o petista terá reunião às 17 horas com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza. O encontro também será no Palácio do Planalto.