Jair Renan Bolsonaro dá início à campanha de vereador em Balneário Camboriú

Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) deu início nesta quarta-feira, 28, a sua campanha para vereador Balneário Camboriú (SC). O evento para lançar a primeira candidatura do filho 04 do ex-presidente contou com as presenças do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do prefeito da cidade, Fabrício Oliveira (PL). O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), a deputada federal Carol de Toni (PL-SC) e o senador Jorge Seif (PL-SC) gravaram vídeos curtos que foram exibidos.

O evento aconteceu no auditório do hotel Mercure, na principal praia da cidade. Jair Renan discursou por um minuto e agradeceu ao irmão presente, citando um provérbio bíblico: "O amigo ama em todo o tempo, e para a angústia nasce o irmão". Na urna, o filho usará o mesmo nome do pai, "Jair Bolsonaro". A expectativa é que o ex-presidente participe das últimas semanas da campanha. Em vídeo, o pai divulgou o evento.

Eduardo também discursou e, além de parabenizar o irmão pela candidatura, aproveitou para discursar contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). "Eu tive a graça de ser selecionado para ser investigado pelo ministro Alexandre de Moraes. O cara tem um pouquinho de poder, como vocês estão vendo, inversamente proporcional aos escrúpulos dele", disse. O deputado ainda afirmou que Jair Renan também será "perseguido". "O Renan tem sobrenome Bolsonaro. A perseguição que a gente sofre não é brincadeira", declarou. "Aproveite as palmas, porque depois vem pancada."

Em outro momento, Eduardo falou sobre as investigações dos ataques de 8 de janeiro por parte do Supremo. "Eles estão acusando senhoras de 71 anos e colocando na cadeia. Uma mulher que não tem força para pegar uma pedra no chão e atirar em alguém sendo tratada como terrorista", declarou.

O deputado também lembrou o caso de Filipe Martins, que foi preso preventivamente, sob a acusação de estar envolvido com a "minuta do golpe" e de tentar fugir das investigações indo para os EUA - Moraes soltou Martins, com tornozeleira eletrônica, no início deste mês. E aproveitou para criticar a Câmara e o Senado ao retomar os ataques a Moraes. "Não se enganem, o inimigo sempre acaba errando também. Muitas vezes a gente pensa que o Senado não faz nada, o Rodrigo Pacheco não pauta o impeachment, os deputados são uns bundões e ninguém faz nada".

Jair Renan e Eduardo não deram entrevista ao final do evento. Recentemente, o filho 04 do ex-presidente teve R$ 360 mil em bens bloqueados numa ação que cobra o pagamento de uma dívida ao banco Santander.