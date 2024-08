PF investiga transferência irregular de mais de 120 títulos eleitorais para cidade no PI

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 28, a Operação Águas Rasas. A corporação investiga casos de transferência irregular de mais de 120 títulos de eleitor para a cidade de Elesbão Veloso (PI). Segundo a PF, foram apresentados comprovantes de residência falsos.

Foram expedidos três mandados de busca e apreensão. O principal alvo é Flávio José Moura Neto (PT), um funcionário terceirizado da distribuidora de água que atende o município, a Agepisa. De acordo com a investigação, Moura teria recrutado eleitores de outras cidades e usado o cargo para emitir os comprovantes de residência falsos. Ele é candidato a vereador e, para a PF, seria beneficiado pelos votos vindos dos eleitores que fizeram a transferência irregular.

Em vídeo enviado à imprensa local, Moura Neto respondeu às acusações se dizendo "tranquilo, calmo. Quem não deve não teme. Estamos aqui de boa, tranquilo. Um abraço a todos, vamos para luta, vamos trabalhar mais forte ainda".

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Piauí já indeferiu 41 pedidos de transferência envolvidos no caso, e outros 81 continuam sendo investigados. Os suspeitos podem ser responsabilizados pelos delitos de alistamento eleitoral fraudulento, falsidade ideológica com objetivos eleitorais, inserção de informações falsas em sistemas de dados e formação de quadrilha. Combinadas, as penas podem chegar a até 25 anos de prisão.