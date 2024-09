Lula diz que convocará especialistas para discutir como fazer a BR-319 sem causar danos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a reconstrução da rodovia BR-319, que corta a Amazônia, "sem causar danos" ao meio ambiente. O presidente havia se posicionado nesse sentido na terça-feira, 10, quando esteve no Amazonas.

A rodovia começou a ser construída durante a ditadura militar, mas ainda não é totalmente asfaltada. Neste ano, a Justiça do Amazonas suspendeu uma licença prévia dada pelo Ibama para as obras no local.

A declaração de Lula foi dada em entrevista à Rádio Norte FM nesta quarta-feira, 11. O presidente defendeu ser necessário ter uma "discussão muito séria com Ministérios do Transporte e do Meio Ambiente para que a gente estabeleça um compromisso de que ao retomar a construção daquela estrada a gente tenha o compromisso de não permitir a grilagem de terra".