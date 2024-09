Lula diz ter 'orgulho' em saber que nova turma do Itamaraty é que mais tem mulheres e negros

"Esses dias, eu fui na posse de um ministro num tribunal. Era uma supremacia branca que não tem nada a ver com a realidade brasileira", declarou o presidente. "Eu dizia que não via nenhum aluno do ProUni naquela posse, nenhum aluno do Fies. Parecia outro mundo."

Na ocasião, a instituição oficializou a formatura da turma "Esperança Garcia 2022/2023", na presença de Lula, do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do assessor do governo para assuntos internacionais, Celso Amorim.